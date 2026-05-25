Москва25 мая Вести.Дождливая погода ожидается на большей части Европейской России из-за вторжения обширного циклона. Вместе с осадками придет и похолодание. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, достаточно сильные дожди пройдут в северной части Русской равнины, но самая ненастная погода будет на Кавказе. Рекордсменом по осадкам окажется Дербент.

Сегодня почти вся европейская территория России окажется во власти обширного циклона. Поля его фронтальной облачности протянутся от арктического побережья до Причерноморья, и в большинстве районов ожидается дождливая погода. Довольно сильные осадки пройдут в северной части Русской равнины. Но основное ненастье сконцентрируется опять на Кавказе. Самый существенный объем дождя выпадет в столицах Северной Осетии и Ингушетии до 30—40 мм. И хотя ливни во Владикавказе и Магасе всегда сильнее, нежели по региону, такое количество влаги обычно собирается здесь в сумме за неделю-полторы. А вот наиболее значительная аномалия осадков будет зафиксирована в Дербенте, на город выплеснется без малого вся майская норма. Конечно, это создает риск подтоплений сказал Тишковец

Однако несмотря на похолодание, на юге Поволжья стабильно будет держаться жаркая погода.

Вместе с облаками и дождями циклон несет на Русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. Пока в полной мере это похолодание проявится лишь на севере. И здесь жителей ждет вполне осенняя погода с температурой не выше +10…+15. Ну а в средних широтах день еще выдастся умеренно теплым, +15…+20, на юге и в Поволжье так и вовсе будет жарковато. На пике прогрева +25…+30 поделился синоптик

Он также отметил, что с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться.

В результате, к середине недели похолодание пробьется в глубь Европейской России на 900 километров. И всего за четыре дня до календарного лета на территории, вплоть до линии Курск-Самара, установится температурный режим больше соответствующих второй половине сентября добавил метеоролог

Ранее Тишковец рассказал о грядущем похолодании в Москве. По его словам, в начале текущей недели температурный режим еще будет соответствовать майским показателям, то уже к концу недели он войдет в рамки климатической нормы, характерной для первой декады октября.