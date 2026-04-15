Москва15 апр Вести.В северные широты Европейской России прорвется новый циклон, который принесет за собой похолодание. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Они отметили, что к выходным новая волна арктического вторжения захватит Среднюю полосу Русской равнины.

Уже завтра обстановка в атмосфере над Европейской Россией станет меняться. Дело в том, что в северные широты прорвется новый циклон, и под его натиском очаг высокого давления станет дрейфовать к отрогам Южного Урала. В результате откроется дорога холодному фронту дальше вглубь Русской равнины, и к выходным очередная волна арктического вторжения захватит Среднюю полосу региона рассказали синоптики

Они также добавили, что на погоде Поволжья эта перестройка атмосферных процессов отразится уже в четверг, 16 апреля. В частности, в Саратове прекратятся осадки и несколько "посвежеет" - до +15...+17 градусов. К концу недели дождевые тучи холодного фронта вернут температурный режим в рамки климатической нормы

Ранее сообщалось, что сегодня жители Европейской России еще могут наслаждаться теплой и комфортной погодой. И несмотря на то, что вдоль периферии этого очага в полосе от берегов Волги к Балтике протянется облачная гряда атмосферного фронта, много осадков они не принесут.