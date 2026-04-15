Синоптики ФОБОС: от берегов Волги до Балтики ожидаются дожди

Москва15 апр Вести.В полосе от берегов Волги к Балтике протянутся дождевые тучи, в Среднем Поволжье возможны грозы. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в северной части Европейской России, благодаря антициклону, будет комфортная солнечная погода.

А вдоль периферии этого очага в полосе от берегов Волги к Балтике протянется облачная гряда атмосферного фронта. Много дождей эти тучи не принесут - не более 2-5 мм за сутки. Но в этой зоне над Средним Поволжьем могут развиваться очаги мощных кучево-дождевых облаков, поэтому не исключены первые весенние грозы пояснили синоптики

Благодаря вторжению теплого воздуха из Средней Азии, дневные температуры могут достигать летних значений.

Появление грозовых туч связано с вторжением к берегам Волги очень теплого воздуха из Средней Азии. В результате сегодня днем столбики термометров здесь дотянутся до +18...+23. Даже в Причерноморье будет заметно прохладнее: +13...18. А в Центральной России из-за облачности воздух прогреется только до +10...+15, на севере Русской равнины максимальная температура не превысит +8...+13. добавили они

Ранее синоптики сообщали, что в Центральной России тепло продержится до конца недели. Однако в выходные дни уже начнется похолодание и столбики термометров понизятся до рекордных -8.