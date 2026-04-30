Москва30 апр Вести.Из-за образовавшегося самостоятельного волнового циклона, в Поволжье ожидаются дожди. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, поля фронтальной облачности переместятся на восток Причерноморья.

Сейчас ненастье на западе Русской равнине продолжит слабеть. Но теперь основные поля фронтальной облачности, принесшие в регион арктический воздух, будут смещаться в полосе от арктического побережья до Причерноморья на востоке региона. В этой зоне раскрутится самостоятельный волновой циклон, и днем он принесет сильные осадки в Поволжье поделился прогнозом Заводченков

Несмотря на ливневые дожди и подтопления, 1 мая осадки прекратятся.

Например, в Саратове дожди начнутся во второй половине дня, но пока их интенсивность будет небольшой. А уже ближе к вечеру на город могут обрушится настоящие залповые ливни - по модельным оценкам они принесут без малого половину всего апрельского объема влаги. В такой ситуации в низинах не обойдется без подтоплений. И только утром 1 мая осадки прекратятся заявил синоптик

Однако несмотря на прекращение осадков в Поволжье холодная погода сохранится.

Это одно из проявлений влияния Азорского антициклона, наступающего на территорию Русской равнины. Днем в пятницу он уже очистит от туч небо на северо-западе Европейской России, и здесь в полуденные часы столбики термометров дотянутся до +12...+17-ти. На западе Средней полосы и в южных широтах будет немного прохладнее - на пике дневного прогрева до +9...+14-ти. А самая холодная погода сохранится в Поволжье - не выше +6...+11 добавил метеоролог

С началом мая наладится погода еще и в Центральной России. В Москве температура уже поднимется до +10, а к концу недели жителей мегаполиса ожидает до +19, что на 3 градуса превысит многолетние значения.