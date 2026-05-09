Заводченков: в начале новой недели погода в России будет контрастной В России ожидается контрастная погода из-за блокирующего антициклона

Москва9 мая Вести.В начале новой неделе в атмосфере сформируется блокирующий антициклон, который принесет с собой контрастные температуры. Показатели термометров будут варьироваться от апрельских до июньских значений. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он уточнил, что расположится новый очаг над Уралом.

С началом новой недели погодные процессы в России совершат очередной пируэт. Дело в том, что к этому времени в атмосфере сформируется блокирующий антициклон. Этот очаг расположится над Уралом. И если в Сибирь по его периферии будет прорываться воздух с акватории Карского моря и местами даже на юге региона осадки могут переходить в снег, то на Русскую равнину циклоны, застрявшие над Европой, станут закачивать хорошо прогревшиеся воздушные массы. В такой ситуации погода в стране будет чрезвычайно контрастной сообщил синоптик

По его словам, максимального размаха температурный режим достигнет к среде, 13 мая.

И максимального размаха этот процесс достигнет к среде. Например, в мегаполисах Южной Сибири показания термометров войдут в климатические рамки первой декады апреля, не выше +5…+10, а на Русскую равнину вернется лето. Конечно, аномалия ожидается не столь значительная, как накануне, но в Центральной России воздух сможет прогреваться до вполне июньских +20…+25 рассказал метеоролог

Также он не исключил вероятность дождей в Москве.

Надо сказать, что основное ядро антициклона будет находиться довольно далеко от региона. Поэтому вероятность дождей повышена. Правда, их интенсивность ожидается небольшой, только в понедельник сильнее. Это связано с влиянием теплого фронта: температура повысится с +14 в День Победы до +18, а затем наступит пик потепления, до +21…+23 добавил Заводченков

Однако 9 мая не порадует теплой погодой. В этот день температурный режим выйдет на пик похолодания. Самые интенсивные осадки в этот период обрушатся на крайний запад Средней полосы Русской равнины.