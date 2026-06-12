Метеоролог рассказал о температурном контрасте в Европейской России Заводченков рассказал, как проявится температурный контраст на Русской равнине

Москва12 июн Вести.На следующей неделе температурный контраст на Русской равнине сохранится. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Поволжье, на северо-востоке и юге ожидается тридцатиградусная жара. При этом метеоролог добавил, что в западных и северо-западных частях региона будет прохладно.

В начале следующей недели в области жары останется только Поволжье, северо-восток и юг Русской равнины. Здесь столбики термометров по-прежнему смогут подниматься до плюс 25-30 градусов. При этом на западе и северо-западе региона температурный режим окажется даже немного прохладнее июньского климата. На пике дневного прогрева всего плюс 18-23 сказал Заводченков

В пятницу, 12 июня, поля фронтальной облачности станут прорываться вглубь Русской равнины.