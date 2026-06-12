Москва12 июнВести.На следующей неделе температурный контраст на Русской равнине сохранится. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
В Поволжье, на северо-востоке и юге ожидается тридцатиградусная жара. При этом метеоролог добавил, что в западных и северо-западных частях региона будет прохладно.
В начале следующей недели в области жары останется только Поволжье, северо-восток и юг Русской равнины. Здесь столбики термометров по-прежнему смогут подниматься до плюс 25-30 градусов. При этом на западе и северо-западе региона температурный режим окажется даже немного прохладнее июньского климата. На пике дневного прогрева всего плюс 18-23сказал Заводченков
В пятницу, 12 июня, поля фронтальной облачности станут прорываться вглубь Русской равнины.