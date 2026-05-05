Синоптики: температура воздуха на Русской равнине будет колебаться от +8 до +27

Синоптики ФОБОС: на Русской равнине ожидается контрастная погода Синоптики: температура воздуха на Русской равнине будет колебаться от +8 до +27

Москва5 мая Вести.На Русской равнине ожидается контрастная погода, температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +8 до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно их прогнозу, холоднее всего будет в Поморье, тогда как в Средней полосе ожидается июльская жара.

Температурный режим на Русской равнине окажется весьма своеобразным. Так, на севере и юге региона ожидается аномально прохладная погода – в Причерноморье до +12...+17, в Поморье с трудом +8...+13. При этом в Средней полосе столбики термометров опять поднимутся выше июльских значений – в полуденные часы здесь +22...+27 рассказали синоптики

Они отметили, что обстановка в атмосфере начнет меняться во второй половине недели, с 7 по 9 мая.

Когда серия атлантических циклонов, смещавшихся на севере Европейской России, станет пробиваться дальше в средние широты региона и Азорский антициклон, принесший сюда аномальную жару, будет вынужден отступить к берегам Черного моря, то рокировка приведет к тому, что в центральной части страны существенно похолодает, а вот на юг вернется вполне майская погода пояснили синоптики

Ранее сообщалось, что в Москву придет аномальная жара в середине недели. Кратковременный зной сменится ливнями с грозами, после которых станет прохладнее.