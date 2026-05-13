Москва13 мая Вести.На территории Русской равнины 13 мая ожидаются грозы и ливни, местами дожди будут переходить в снег. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, наиболее обильные осадки выпадут в предгорьях Среднего Урала и на Кавказе.

Ненастье на Русской равнине связано с полями фронтальной облачности, которые протянулись вдоль периферии уральского антициклона. Вот и сегодня здесь прошумят ливни, местами возможны грозы, а самые сильные осадки ожидаются в предгорьях Среднего Урала и на Кавказе. При этом сам очаг высокого давления под натиском атмосферных фронтов начнет дрейфовать на восток, и уже доберется до Прииртышья. И только на берегах Оби и Енисея по-прежнему возможны небольшие дожди, переходящие в снег рассказали синоптики

И пока северные ветры продолжат нести в Сибирь арктический воздух, поэтому столбики термометров в мегаполисах региона опять не поднимутся выше +5...+10. Для сравнения, на Европейской части страны даже в Заполярье будет теплее, здесь после полудня +10...+15. В то же время в Средней полосе и на Северо-Западе температура уже войдет в рамки июньского климата: +20...25. На юге воздух местами прогреется вообще до +27 пояснили метеорологи

Также они отметили, что в ближайшие дни обстановка в атмосфере над Европейской Россией практически не изменится.

Волны фронтальных разделов продолжат нести в регион вместе с массивами кучево-дождевых облаков хорошо прогревшиеся воздушные массы. А вот над Южной Сибирью благодаря антициклону откроется солнечное окно, и похолодание пойдет на убыль. Правда, этот период не затянется надолго, и ведь на севере уже приготовился к старту в низовья Оби и Енисея очередной ненастный циклон добавили они

Ранее сообщалось, что в Москве после 13 мая столбики термометров начнут стремительно ползти вверх. В воскресенье, 17 мая, прогнозируется до +25. Однако при этом не исключены ливневые дожди с грозой.