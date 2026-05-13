Синоптики: в выходные в Москве ожидается пик потепления с ливнями и грозами

Москва13 мая Вести.В выходные в столице России ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

При этом потепление в Москве достигнет пика. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Примерно в это время ожидается пик потепления в Центральной России. Скажем, в Москве вплоть до конца рабочей недели - +20...23. А в субботу-воскресенье, когда облаков станет меньше, температура повысится до +23...+25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз рассказали синоптики

Ранее сообщалось, что после 13 мая москвичи могут рассчитывать на долгожданное потепление. Уже со среды установится июньская погода после полудня до +21…24.