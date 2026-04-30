Москва30 апрВести.Москва готовится совершить климатический рывок. Если сегодня, 30 апреля, столбики термометров с трудом дотянутся до плюс 6 градусов и днем еще местами возможны дожди, то завтра будет уже сухо и солнечно.
В ближайшее же воскресенье, 3 мая, и вовсе можно ждать летнее тепло: синоптики обещают до плюс 20.
С запада распространит свое влияние теплый антициклон, и в дневные часы воздух будет прогреваться уже лучше, рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Второго числа, в субботу, в Москве ожидается после полудня 13–15 градусов, а в Подмосковье 10–15сообщила синоптик
На следующей неделе даже по ночам температура будет выше 10 градусов. Правда, без осадков не обойдется: местами могут прогреметь первые майские грозы.