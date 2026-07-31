Москву ждет жаркая погода на выходных В Центральную Россию ненадолго вернулась жаркая погода

Москва31 июл Вести.Июль все-таки решил тепло попрощаться с Центральной Россией. После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце.

К настоящему моменту воздух на ВДНХ прогрелся до +24,8 градуса. +25,5 фиксирует метеостанция Балчуг - у самых стен Кремля сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

Уже в воскресенье температура в Москве может повыситься до 30 градусов. И это, по всей видимости, будет последний всплеск летней жары.