Москва31 июлВести.Июль все-таки решил тепло попрощаться с Центральной Россией. После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце.
К настоящему моменту воздух на ВДНХ прогрелся до +24,8 градуса. +25,5 фиксирует метеостанция Балчуг - у самых стен Кремлясообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец
Уже в воскресенье температура в Москве может повыситься до 30 градусов. И это, по всей видимости, будет последний всплеск летней жары.