Синоптик Леус: в четверг температура в Москве составит от +29 до +31 градуса

В четверг температура в Москве может достигнуть пиковых +31 Синоптик Леус: в четверг температура в Москве составит от +29 до +31 градуса

В четверг, 2 июля, жара в Москве выйдет на пиковые температурные значения. Столбики термометров могут подняться до +31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Жару будут сопровождать переменная облачность и отсутствие дождей в дневное время.

Температура воздуха плюс 29 – плюс 31, по области плюс 27 – плюс 32 написал Леус в своем канале в MAX

При этом синоптик уточнил, что поздним вечером в западных районах столицы и Подмосковья могут пройти кратковременные дожди, по области – с грозами.