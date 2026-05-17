Жара в Москве собирается побить рекорды 1897 и 1979 годов Рекорд жары 1979 года может быть побит в Москве 19 мая

Москва17 мая Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что вся предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет очень жаркой. По его словам, не исключены рекорды с темепратурой выше 30 градусов.

Если сегодня, в воскресенье, днем будет плюс 25–27, то уже в понедельник, 18 мая, столбики термометров поднимутся до 27–30. Это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая, отметил синоптик.

Во вторник <19 мая> в столичном регионе … столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года написал Тишковец в своем Telegram-канале

Он уточнил, что 47 лет назад 19 мая было плюс 30,2.

Температурные рекорды, по словам синоптика, также возможны 20 и 21 мая. Прежние максимумы для этих чисел за всю историю метеонаблюдений держатся с 1897 года, когда было плюс 29,7, и 2014 года с температурой плюс 29,2, соответственно. Класс пожароопасности – высокий, предупредил Тишковец.