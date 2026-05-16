Синоптик Макарова рассказала о надвигающейся на Москву аномальной жаре

Москва16 мая Вести.Погода в московском регионе будет аномально жаркой в течение всей следующей рабочей недели – с 18 по 22 мая, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В Москве ожидается сильная жара, дневная температура будет в пределах 30-32 градусов предупредила синоптик

По ее словам, значения среднесуточной температуры будут превышать норму на 7-9 градусов не только на территории столичного региона, но также в Рязанской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Калужской и Смоленской, областях.

Она объяснила, что причиной такой жары в центре европейской части России станет распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии.