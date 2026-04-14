В Москве и области воздух прогреется выше климатической нормы В Москве и области температура воздуха превысит климатическую норму

Москва14 апр Вести.В Москве и Подмосковье температура в предстоящие пять дней, до 19 апреля, будет превышать климатическую норму примерно на 2-2,5 градуса, сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В течение среды пройдут небольшие, местами умеренные дожди с количеством осадков до 2-6 мм. Ветер уже не будет таким порывистым, но ощутимым с северо-восточного направления прогнозирует метеоролог

В ночь со среды на четверг в Москве уже будет не так холодно – около 5 градусов тепла. В дневные часы воздух может прогреться до 15 градусов.

Наиболее комфортным днем окажется четверг, когда обойдется без осадков, но мы будем лишь находиться между двумя циклонами. И воздух уже будет хорошо прогреваться, будут теплые для апреля ночи: температура около 5 градусов и в Подмосковье – от 3 до 8, а в дневные часы уже 12-17 градусов добавила Макарова

В пятницу и субботу пройдут дожди небольшой интенсивности.

В среднем температура в течение предстоящих пяти дней будет превышать климатическую норму примерно на 2-2,5 градуса резюмировала она

В Центре погоды ФОБОС отмечают потепление и приближение майской погоды в середине текущей недели.