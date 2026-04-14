Москва14 апрВести.Жители и гости российской столицы будут удивлены погодой в середине текущей недели, поскольку столбики термометров поднимутся до +18 градусов, что соответствует майским показателям. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, весенним процессам в столице страны ничего не угрожает, даже несмотря на то, что прогнозируется сырая погода.
В Москве во вторник +10, в среду станет еще на 4 градуса теплее. С четверга показания столичных термометров войдут в рамки майского климата – после полудня +16...18пояснил Тишковец
Ранее синоптик рассказал, что север Сибири накроет холодный воздух с Ледовитого океана. В Прииртышье днем, 14 апреля, столбики термометров поднимутся до +10, связи с чем активное снеготаяние продолжится.