Заводченков: в Москву вернется потепление до +14 градусов через несколько дней

Москва10 апр Вести.В Москве ожидается потепление до +14 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, в Центральной России осадки будут гораздо слабее, чем в южной половине. В столице ожидается до 1-3 миллиметров осадков за сутки.

Сегодня в столице еще холодно – после полудня до +4. Затем в мегаполис придет потепление и постепенно столбики термометров дотянутся до +11...+14 отметил Заводченков

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в регионах России на Пасху. Как он пояснил, в некоторых районах будет на 4-5 градусов теплее нормы.