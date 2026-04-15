Москва15 апр Вести.В Москве до конца рабочей недели температура будет на 3 градуса выше нормы. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, такой температурный режим в Москве будет держаться несмотря на дожди.

В Центральной России аномальное тепло задержится вплоть до конца рабочей недели. Так, в Москве кратковременные дожди не помешают солнцу прогревать воздух до +14...+16, это в среднем на 3 градуса выше нормы. Однако в выходные уже начнется похолодание, и к воскресенью дневная температура станет ниже многолетних значений - после обеда всего +8 пояснили синоптики

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщал, что в Москву в ближайшие дни вернется потепление до +14 градусов. По его словам, в Центральной России осадки будут гораздо слабее, чем в южной половине. В столице ожидается до 1-3 миллиметров осадков за сутки.