Синоптик Заводченков: в конце недели в Москве ожидается до 19 градусов тепла Заводченков: в воскресенье температура в Москве превысит средние значения

Москва30 апр Вести.В конце недели в столице России ожидается до +19 градусов, что на 3 градуса выше многолетних значений. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Однако в четверг в мегаполисе еще возможны кратковременные дожди.

А в Центральной России с каждым днем воздух будет прогреваться все лучше. В Москве в четверг еще возможны кратковременные осадки, переходящие в снег, и до +6. 1 мая на столичных термометрах будет около +10. А в воскресенье и понедельник - уже до +18...+19. Это более чем на 3 градуса выше средних многолетних значений поделился прогнозом метеоролог

Ранее 23 и 24 апреля на Москву обрушился пик похолодания - днем температура не превышала +4...+5.