Синоптик Заводченков: тепло вернется в Москву в конце текущей недели Заводченков рассказал, когда москвичам ждать теплую погоду

Москва16 июл Вести.Возвращение теплой погоды в Москву ожидается в конце текущей недели – в воскресенье столбики термометров достигнут отметку в +27 градусов. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, на неделе в столице пройдут локальные грозовые дожди, но к выходным небо прояснится.

В Москве сегодня еще прохладно по меркам июля - всего +21, по-прежнему возможны локальные грозовые дожди, но затем облака станут рассеиваться, и солнце постепенно разогреет воздух до нормальных показателей. В субботу в мегаполисе уже +24 градуса, в воскресенье-понедельник до +27 градусов рассказал Заводченков

Ранее синоптики ФОБОС раскрыли причину ливней на Урале. Также эксперты отметили, что в такой погодной ситуации на скорое прекращение осадков рассчитывать не стоит.