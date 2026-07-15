Москва15 июл Вести.Причина катастрофических ливней на Урале и Предуралье – обширный циклон-долгожитель. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, он образовался из двух вихрей, слившихся над Русской равниной.

Причина катастрофических ливней на Урале и в Предуралье — это обширный циклон-долгожитель. Он образовался из двух вихрей, слившихся над Русcкой равниной. Весь объем этого атмосферного гиганта постепенно заполняется холодным воздухом. В итоге циклон становится малоподвижным и будет еще долго кружить над Уралом сказали синоптики

Также эксперты отметили, что такой погодной ситуации на скорое прекращение осадков рассчитывать не стоит.

Например, сегодня самые интенсивные дожди снова будут идти на юге Уральских гор, в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. А температура из-за влияния вихря будет заметно ниже климатической нормы, около +20, хотя в Прикамье, по нашим прогнозам, даже до этой отметки показания термометров не дотянутся сообщили метеорологи

Также они добавили, что в таком состоянии атмосфера будет оставаться еще как минимум несколько дней.

Лишь в самом конце недели очаг высокого давления над Русской равниной станет активнее вытеснять циклон на восток нашей страны. В Удмуртии, например, дожди прекратятся только в воскресенье, а до той поры в регионе будут сохраняться грозовые ливни. Локальные и в отдельных районах довольно интенсивные, так что паводковые процессы продолжат развиваться дополнили специалисты

Ранее сообщалось, что в Москве также продолжится череда небольших дождей. Однако, по словам, метеорологов, к пятнице в столицу снова вернется июльская погода.