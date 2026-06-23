Москва23 июн Вести.Торнадоопасный циклон определит погоду в Уральском регионе, где по-прежнему будут клубиться поля плотной фронтальной облачности, несущие с собой ливни и грозы. Об этом рассказали ИС "Вести" синоптики Центра погоды ФОБОС.

По их словам, столь мощная дождевая облачность скорректирует температурный режим.

В результате днем на юге Предуралья столбики термометров не смогут подняться выше плюс 17 – 22 градусов, а вот на западе, куда уже придет антициклон, воздух наоборот будет неплохо прогреваться. В средней полосе температурный максимум составит плюс 22 – 27 градусов, в южных широтах - до 25-30 градусов тепла рассказали синоптики

Ранее синоптики рассказали, что на Земле началось особенно мощное климатическое явление под названием "Эль-Ниньо", когда температура центральной части Тихого океана становится теплее обычного и как это может отразиться на погодных условиях в России.