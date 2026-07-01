В Заволжье и на Урале установится самая прохладная погода Уральский регион до конца недели будет окутан прохладой

Москва1 июл Вести.На востоке Европейской России из-за стационарного циклона затянется ненастье. Самые мощные ливни ожидаются в Предуралье и на Урале, поэтому погода будет прохладной. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

По их словам, до выходных дней в регионе ждать тепла не придется.

Самая прохладная погода по-прежнему будет наблюдаться в Заволжье и на Урале, здесь днем только плюс 17 – 22 градуса. При этом запад региона продолжит погружаться в африканский зной - в средней полосе столбики термометров поднимутся до плюс 26 – 31 градуса, в выходные на Урал вернется вполне летняя погода рассказали синоптики

При этом они предупредили, что потепление не исключит грозовые дожди.

В Екатеринбурге только в субботу вероятность осадков невелика, а до конца рабочей недели ливни будут удерживать показания термометров чуть ниже июльской нормы. А с началом выходных температура пойдет вверх. И уже в воскресенье в городе ожидается около плюс 27 градусов добавили синоптики

Ранее сообщалось, что на южных широтах России столбики термометров поднимутся до +35 градусов в четверг, 2 июля.