Тишковец: на юге России погода достигнет отметки +35 градусов в ближайшие дни Синоптик Тишковец: на юге России ожидается жара до +35 градусов

Москва30 июн Вести.На южных широтах России столбики термометров поднимутся до +35 градусов в четверг, 2 июля. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что субтропический поток сумеет пробиться даже к берегам Волги, в результате чего дневная температура на востоке Русской равнины повысится до +22,+27 градусов.

Самая же жаркая погода ожидается в южных широтах, здесь на пике прогрева уже +30…35. Всего немного прохладнее будет в Средней полосе – +27-32. Надо сказать, что знойный период окажется кратковременным, и уже в тот же день северо-запад региона захватят более свежие воздушные массы Северной Атлантики пояснил Тишковец

По словам синоптика, также в этот период и в Москве ожидается погодный контраст. До центра страны свежесть доберется только в пятницу, 3 июля.