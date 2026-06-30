В Москве ожидается и потепление, и похолодание на этой неделе

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается погодный контраст всю неделю В Москве ожидается и потепление, и похолодание на этой неделе

Москва30 июн Вести.В столице будет погодный контраст всю неделю – сначала потепление, а затем дожди. Температура воздуха понизится на несколько градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно словам синоптика, до центра страны свежесть доберется только в пятницу, 3 июля.

Пока дневная температура будет повышаться – с сегодняшних +27 до +30 в четверг. Затем ожидаются локальные грозовые дожди, и показания термометров пойдут вниз – к началу выходных температурный режим вернется в рамки климата отметил Тишковец

Ранее синоптик Вадим Заводченков назвал регионы, которым июль написал "теплый сценарий". По его словам, это будет не аномальная жара, а напротив, неоднородная погода.