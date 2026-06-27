Москва27 июнВести.В России июль не оправдает ожиданий "повсеместной рекордной жары". Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
В середине лета на большей части Русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона, отметил синоптик.
Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастовсказал Заводченков
По его словам, в Центральной России июль "стартует вполне нормальной для этого года погодой".
Только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормыдобавил метеоролог
В ближайшие дни в крупных городах Урала ожидаются локальные подтопления, подчеркнул синоптик.