Метеоролог: в июле в каждом городе ожидаются свои "контрасты"

Заводченков назвал регионы, которым июль написал "теплый сценарий" Метеоролог: в июле в каждом городе ожидаются свои "контрасты"

Москва27 июн Вести.В России июль не оправдает ожиданий "повсеместной рекордной жары". Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В середине лета на большей части Русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона, отметил синоптик.

Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов сказал Заводченков



По его словам, в Центральной России июль "стартует вполне нормальной для этого года погодой".

Только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы добавил метеоролог

В ближайшие дни в крупных городах Урала ожидаются локальные подтопления, подчеркнул синоптик.