Москва2 июл Вести.На Русской равнине в четверг, 2 июля, ожидается пик потепления. На западе региона термометры покажут тридцатиградусные значения. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Например, в Москве ожидается солнечная погода. Ближе к ночи условия изменятся, отметил он.

В Москве солнечно и до плюс 30 градусов. Но уже поздно вечером к мегаполису прорвется холодный фронт, так что ночью и рано утром в пятницу местами не исключены ливни и грозы, поэтому станет немного свежее. Основные поля фронтальной облачности накроют регион в выходные, в условиях дефицита солнечного тепла воздух в воскресенье остынет до плюс 20, это на 4 градуса ниже нормы