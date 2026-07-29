Москва29 июлВести.Температурный фон в Москве зафиксирован ниже климатической нормы в начале недели, но с последующим потеплением во второй ее половине. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, экстремальные ливни в столице маловероятны.
Но из-за плотной облачности воздух остынет до плюс 19–22 градусов. Однако с пятницы обстановка в атмосфере начнет меняться. Благодаря антициклону тучи над столицей рассеются, и сразу потеплеет до плюс 25–27 градусоврассказал синоптик
Ранее он рассказал, что эпицентром ливней в конце июля станет запад Русской равнины. По его словам, обстановка в регионе изменится уже в среду.