Метеоролог рассказал, что москвичам на этой неделе экстремальные ливни не грозят

Заводченков: к выходным в Москве потеплеет до 27 градусов Метеоролог рассказал, что москвичам на этой неделе экстремальные ливни не грозят

Москва29 июл Вести.Температурный фон в Москве зафиксирован ниже климатической нормы в начале недели, но с последующим потеплением во второй ее половине. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, экстремальные ливни в столице маловероятны.

Но из-за плотной облачности воздух остынет до плюс 19–22 градусов. Однако с пятницы обстановка в атмосфере начнет меняться. Благодаря антициклону тучи над столицей рассеются, и сразу потеплеет до плюс 25–27 градусов рассказал синоптик

Ранее он рассказал, что эпицентром ливней в конце июля станет запад Русской равнины. По его словам, обстановка в регионе изменится уже в среду.