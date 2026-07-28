Москва28 июл Вести.Эпицентром ливней в конце июля станет запад Русской равнины. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, обстановка в регионе изменится уже в среду, 29 июля: начнет поступать влажный и более прохладный воздух с акватории Северной Атлантики, затем сильные осадки накроют Подмосковье, в результате чего июль перейдет в категорию экстремальных месяцев.

Дожди станут усиливаться, к среде поля фронтальной облачности принесут ливни и грозы даже на склоны Кавказа и Урала. В эпицентре ненастья окажутся западные районы Русской равнины. Здесь всего за сутки местами выпадет свыше трети июльского объема влаги. Зона сильных осадков захватит и Подмосковье. Надо сказать, что нынешний июль и без того очень влажный, а в конце месяца он вообще перейдет в категорию экстремальных. Например, в Твери и Подмосковном Можайске норма по дождям может быть перевыполнена почти вдвое. В Брянске и Калуге многолетние значения будут превышены практически в полтора раза. В такой ситуации даже небольшой ливень способен привести к серьезным подтоплениям отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, что в Москве похолодает до +19 градусов в ближайшие дни. Причиной тому станут грозовые тучи.