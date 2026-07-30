Москва30 июл Вести.В центральной части Росси погоду определяет затяжной циклон. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Так, к вечеру четверга, 20 июля, в некоторых регионах выпадет свыше четверти месячного объема влаги.

Больше всего пострадает столица Поволжья. В Нижнем Новгороде на каждый квадратный метр дорог и тротуаров выльется сразу три с половиной ведра дождевой воды, столько обычно собирается в сумме за две недели. … В Центральной России в четверг еще дождливо и прохладно, в Москве не выше плюс 22. … по-сентябрьски прохладно