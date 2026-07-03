Заводченков предупредил москвичей о ливнях в эти выходные

Заводченков: в выходные на Москву выльется до трети месячной нормы осадков Заводченков предупредил москвичей о ливнях в эти выходные

Москва3 июл Вести.На российскую столицу в эти выходные обрушится до трети месячной нормы осадков. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что благодаря ливневым дождям в Москве похолодает до +21, +23.

В Москве сегодня самая высокая вероятность локальных грозовых дождей только рано утром, в результате дневная температура понизится с вчерашних +30 до +27. В выходные ливни усилятся - в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, и сразу похолодает до +21-23. И лишь ко вторнику туч над мегаполисом станет меньше, и воздух опять начнет понемногу прогреваться поделился прогнозом синоптик

Ранее метеоролог сообщал, что 2 июля на Русской равнине прогнозировался пик потепления. На западе региона термометры показали тридцатиградусные значения.