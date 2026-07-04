Тишковец: температура в Москве на выходных составит +22 градуса, пройдут дожди

Москву ожидают пасмурные и дождливые выходные, температура до +22 Тишковец: температура в Москве на выходных составит +22 градуса, пройдут дожди

Москва4 июл Вести.В выходные в Москве и области ожидается похолодание и установление пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что на пике температура днем достигнет +22 градусов.

В Москве и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода – ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможна гроза написал синоптик в своем Telegram-канале

Температура в субботу в дневное время составит 19 – 22 градуса тепла, в воскресенье – от плюс 18 до плюс 21 градуса.

Подобная погода прогнозируется и в начале следующей недели.