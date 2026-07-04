Москва4 июлВести.В выходные в Москве и области ожидается похолодание и установление пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он отметил, что на пике температура днем достигнет +22 градусов.
В Москве и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода – ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможна грозанаписал синоптик в своем Telegram-канале
Температура в субботу в дневное время составит 19 – 22 градуса тепла, в воскресенье – от плюс 18 до плюс 21 градуса.
Подобная погода прогнозируется и в начале следующей недели.