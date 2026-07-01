В выходные в Москве выпадет до 28 мм осадков, сообщил Тишковец

В выходные в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков В выходные в Москве выпадет до 28 мм осадков, сообщил Тишковец

Москва1 июл Вести.В субботу и воскресенье в Москве выпадет минимум 23-28 миллиметров осадков, что составит треть месячной нормы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он добавил, что уже в пятницу в российской столице ожидаются кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха снизится до 25-28 градусов.

В субботу-воскресенье ждет весенне-осенняя прохлада, когда на фоне дождевых туч температурный режим продолжит свое падение. И в ночные часы будет 14-17. Днем не выше плюс 19 – плюс 22 градусов. При этом за субботу и воскресенье выпадет как минимум 23-28 миллиметров осадков. А это одна треть от всего месячного объема небесной влаги заявил Тишковец

Метеоролог отметил, что самые теплые дни месяца ожидаются в период с 17 по 25 июля.

Ранее Тишковец сообщал, что 2 июля в южных широтах России столбики термометров поднимутся до +35 градусов.