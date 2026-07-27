Дожди в Москве будут идти до конца июля Дожди в Москве продлятся до конца июля

Москва27 июл Вести.Во вторник, 28 июля, в Москве ожидаются короткие дожди с грозами и температура воздуха 26-28 градусов. В среду, 29 июля, температура опустится до +19, но к пятнице, 31 июля, опять будет 25 градусов тепла. Об этом ИС "Вести" сообщили синоптики.

Дождливую погоду обеспечат западные циклоны. И заодно не дадут развиться жаре говорится в сообщении

Ранее в этот день МЧС Московской области предупредило, что 27 июля в Подмосковье местами ожидаются кратковременные дожди, ливень, гроза, усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим граждан призвали быть более внимательными и соблюдать правила безопасности.

Департамент транспорта столицы также призвал водителей быть осторожными.