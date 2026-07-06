Гидрометцентр: в Москву пришли затяжные ливни В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую неделю в Москве

Москва6 июл Вести.Вторая неделя июля в московском регионе будет дождливой, но умеренно теплой, сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

На протяжении всей недели ожидаются дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами.

В понедельник, вторник и среду преобладающее значение температуры воздуха будет находиться в диапазоне 20-22 градусов, а во второй половине станет на несколько градусов теплее. В дневные часы воздух прогреется до 23-25 градусов. При этом на юге и востоке Подмосковья может быть на несколько градусов теплее — до 26-27 спрогнозировал синоптик

При грозах может усиливаться ветер до 15 м/с, но в течение недели он будет южных направлений со средней скоростью 5—10 м/с, добавил он.