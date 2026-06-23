Москва23 июнВести.К концу рабочей недели Москву накроют дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов тепла, сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
Начиная с четверга к столичному региону приблизится холодный атмосферный фронт, увеличится количество облачности, вновь ожидаются осадки, которые также сдержат дневной прогревсообщил он
По его словам, влажная погода с температурой +20 градусов сохранится практически до конца рабочей недели.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что потепление в столичном регионе ожидается в выходные.