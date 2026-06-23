В Гидрометцентре заявили, что июньскую жару сменят дожди

Синоптик: Москву к концу июня накроют дожди В Гидрометцентре заявили, что июньскую жару сменят дожди

Москва23 июн Вести.К концу рабочей недели Москву накроют дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов тепла, сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

Начиная с четверга к столичному региону приблизится холодный атмосферный фронт, увеличится количество облачности, вновь ожидаются осадки, которые также сдержат дневной прогрев сообщил он

По его словам, влажная погода с температурой +20 градусов сохранится практически до конца рабочей недели.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что потепление в столичном регионе ожидается в выходные.