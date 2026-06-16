В Московском регионе почти до конца недели будут идти дожди

Дожди сохранятся в Московском регионе почти до конца недели В Московском регионе почти до конца недели будут идти дожди

Москва16 июн Вести.В Москве продолжат идти небольшие дожди. Они сохранятся в столице страны практически до конца недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

При этом на выходных ожидается повышение температуры.

Местами грозы и небольшие дожди сохранятся практически всю неделю в Москве. Будут прояснения и к выходным температура воздуха повысится до +25 градусов заявил синоптик

Впрочем, также сотрудник Гидрометцентра дал понять, что интенсивность осадков будет постепенно понижаться. Это связано со смещением циклона на север.