В Гидрометцентре спрогнозировали дожди в Москве в воскресенье и понедельник

В Гидрометцентре РФ рассказали, когда прекратятся дожди в Москве В Гидрометцентре спрогнозировали дожди в Москве в воскресенье и понедельник

Москва11 июл Вести.В воскресенье днем в Москве ожидаются умеренные осадки при температуре до +23 градусов, сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

В ночь с субботы на воскресенье местами будут сильные дожди с количеством осадков до 30 мм, но днем ситуация улучшится.

Количество осадков будет соответствовать умеренной интенсивности. Местами возможны порывы ветра восточной четверти до 15-17 м/с… Атмосферное давление будет близким к норме спрогнозировала Макарова

В начале следующей недели дожди продолжатся. В понедельник они могут локально усилиться.

В середине следующей недели дожди наконец-то приобретут локальный характер, а начиная с пятницы и в выходные нас ждет погода практически без осадков с дневной температурой от 22 до 28 градусов. То есть погода стабилизируется добавила она

Ранее метеорологи сообщали, что в Москве на этих выходных ожидается гроза с ливнем и градом.