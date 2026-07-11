Москва11 июлВести.В воскресенье днем в Москве ожидаются умеренные осадки при температуре до +23 градусов, сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
В ночь с субботы на воскресенье местами будут сильные дожди с количеством осадков до 30 мм, но днем ситуация улучшится.
Количество осадков будет соответствовать умеренной интенсивности. Местами возможны порывы ветра восточной четверти до 15-17 м/с… Атмосферное давление будет близким к нормеспрогнозировала Макарова
В начале следующей недели дожди продолжатся. В понедельник они могут локально усилиться.
В середине следующей недели дожди наконец-то приобретут локальный характер, а начиная с пятницы и в выходные нас ждет погода практически без осадков с дневной температурой от 22 до 28 градусов. То есть погода стабилизируетсядобавила она
Ранее метеорологи сообщали, что в Москве на этих выходных ожидается гроза с ливнем и градом.