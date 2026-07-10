В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Москве в выходные Метеоролог Гидрометцентра спрогнозировала осадки в выходные в Москве

Москва10 июл Вести.В выходные в Москве и области ожидается дождливая погода до 25 градусов с возможными грозами, рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

В субботу прогнозируют неустойчивую погоду. Постепенное усиление дождей ожидается в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов столицы.

По-прежнему местами могут греметь грозы, и шквалистое усиление ветра при грозах мы ожидаем до 15-17 м/с. Днем в воскресенье дожди в Москве будут немного ослабевать… По области они могут быть местами еще сильными, и порывы ветра при грозах могут достигать 15 м/с сообщила Макарова

Днем в субботу в Москве столбики термометров достигнут около 25 градусов, в воскресенье — 21-26 градусов. Ночи в столице, по словам эксперта, будут довольно теплыми — примерно 15-17 градусов.