Стало известно, сколько продлятся дожди в Москве и области Москвичам рассказали, сколько продлится пасмурная и дождливая погода

Москва4 июл Вести.Неустойчивая погода с кратковременными дождями и невысокой температурой воздуха продлится в Москве и области до конца следующей недели. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, в ночь на воскресенье, 5 июля, в столичном регионе ожидаются сильные дожди. В отдельных районах они могут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве составит около 21-23 градусов, уточнила синоптик.

Примерно такая же температура у нас будет и в начале недели, в понедельник. Вторник немножко может быть более прохладным, но не прохладнее, чем сейчас, в субботу. То есть будет около 20°C. И мы ожидаем, что во второй половине недели температура будет повышаться, но погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями сообщила синоптик

Она отметила, что на предстоящей неделе Москва продолжит находиться под влиянием обширного, высокого циклона. Атмосферное давление будет пониженным, добавила Марина Макарова.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве и области ожидается похолодание и установление пасмурной и дождливой погоды.