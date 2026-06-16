Днем во вторник в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами Во вторник в Москве и Подмосковье продолжатся кратковременные дожди

Москва16 июн Вести.Во вторник в Москве и Подмосковье дожди продолжатся, они будут кратковременными, возможны грозы. Об этом ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ИС "Вести".

По ее словам, в ночь на вторник в столичном регионе выпало до 15 мм осадков, в отдельных районах – до 25 мм, что составляет почти треть от месячной нормы.

Днем во вторник кратковременные дожди по-прежнему ожидаются. Местами они могут сопровождаться грозами. Порывы юго-западного ветра при грозах могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление у нас ниже нормы, оно будет очень медленно, плавно расти. Самая главная максимальная температура, которая ожидает нас во вторник, это всего лишь 15-17 градусов и в Подмосковье от 13 до 18 рассказала синоптик

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели погода будет по-осеннему прохладной, температура воздуха будет соответствовать средним показателям сентября.