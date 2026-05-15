В пятницу в Москву придут дожди и грозы

Москва15 мая Вести.Кратковременный дождь, ливень и грозы ожидаются в Москве в пятницу, количество осадков может составить от 3 до 8 мм, местами - до 15 мм, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Осадку в столице начнутся рано утром, кратковременный дождь может перейти в ливень, возможна гроза, град.

Температура воздуха в Москве – до плюс 22 градусов, в Подмосковье - до плюс 24.

В Гидрометцентре добавили, что в пятницу похожая погода будет в Центральной России, регион окажется под влиянием атмосферных фронтов и волновых циклонов.