Гидрометцентр: 10 мая в Москве ожидается небольшой дождь и до +16 градусов

В Москве 10 мая прогнозируют небольшой дождь и до +16 градусов Гидрометцентр: 10 мая в Москве ожидается небольшой дождь и до +16 градусов

Москва10 мая Вести.В Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 мая, ожидается небольшой дождь и до 16 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Согласно информации синоптиков, днем в столице России прогнозируется плюс 14 – плюс 16 градусов тепла и небольшой дождь. Над городом будет облачно с прояснениями. Ветер восточный, 7-12 м/с.

В ночь на понедельник температура опустится до 7-9 градусов тепла. Ожидается также облачная погода, но с дождем, а по области – местами с сильным дождем.