На День Победы в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем

В Москве на День Победы ожидается небольшой дождь На День Победы в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем

Москва3 мая Вести.В субботу, в праздник 9 Мая в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные данные Гидрометцентра РФ.

Осадки ожидаются и в ночь на 9 мая, температура может подняться до плюс 12 градусов.

Ожидается, что днем 9 мая в столице будет облачная погода с вероятностью небольшого дождя, при этом температура воздуха составит от 14 до 19 градусов выше нуля отмечается в сообщении

8 мая в московском регионе местами ожидается небольшой дождь днем.