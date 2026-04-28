Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники Синоптик Шувалов: +10 градусов ожидается в Москве на Первомай

Москва28 апр Вести.В Праздник Весны и Труда в столице будет прохладно, воздух прогреется до +10 градусов, что ниже нормы на несколько значений, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Первого числа уже до 10 градусов тепла. Я бы не сказал, что первое мая будет теплым - 10 градусов в дневные часы, это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода. Я бы сказал, это достаточно прохладная погода, но не ветрено и без значимых осадков сказал он

По словам метеоролога, 2 и 3 мая температура в Москве будет колебаться от +9 до +14 градусов.