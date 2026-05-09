Погода в Московском регионе в День Победы будет ниже нормы

Синоптики пообещали москвичам прохладную погоду в День Победы Погода в Московском регионе в День Победы будет ниже нормы

Москва9 мая Вести.Температура воздуха в Москве 9 мая будет ниже климатической нормы и не превысит +14 градусов, существенных осадков не ожидается. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода в столичном регионе будет довольно сложная, потому что атмосферный фронт южного циклона будет близко располагаться к границе Московской области сообщила агентству Позднякова

По ее словам, в столице существенных осадков не ожидается, по области местами может приниматься небольшой дождь. Утро будет довольно прохладное: плюс 8 – плюс 10 градусов.

При этом синоптик уточнила, что днем воздух в столице прогреется до плюс 12–14 градусов, а по области — лишь до плюс 10–15 градусов.

"То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов. Еще будет преобладать северо-восточный ветер, и погода будет преимущественно облачная с резкими прояснениями", — заключила она.