К концу недели температура воздуха в Москве снизится до + 12

В День Победы в Москве ожидают 14 градусов тепла К концу недели температура воздуха в Москве снизится до + 12

Москва6 мая Вести.Несмотря на местные грозовые дожди, столбики термометров в Москве покажут 6-7 мая плюс 25-26 градусов, а ближе к концу недели произойдет заметное похолодание. Об этом ИС "Вести" сообщили синоптики.

По их словам, температурный режим снизится вдвое ко Дню Победы.

С пятницы регион захватит арктический воздух, и в выходные температурный режим станет прохладнее вдвое, и в День Победы в столице только плюс 14, а завершится неделя вообще при температуре плюс 12 градусов заявили синоптики

Ранее о нестабильности погодных условий на Русской равнине сообщили синоптики Центра погоды ФОБОС. По их словам, с 7 по 9 мая ожидается контрастная погода, температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 8 до 27 градусов тепла.