Заводченков: в День Победы температура в Москве упадет до апрельских значений

Синоптик Заводченков: 9 мая в Москве будет апрельская погода Заводченков: в День Победы температура в Москве упадет до апрельских значений

Москва8 мая Вести.В День Победы в Москве похолодает, температура воздуха снизится до апрельских показателей. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, меняться погода начнет уже 8 мая. Днем будет всего +13 градусов.

В Москве температура станет понижаться уже сегодня. Вот только утром столбики столичных термометров еще смогут дотянуться до +16, а после полудня, когда обычно становится теплее всего, они покажут лишь +13. Примерно такой же температурный режим, более характерный для апреля, сохранится в мегаполисе и в День Победы. Единственный плюс - пятничные дожди в праздник прекратятся, и лишь местами могут брызнуть слабые ливни сообщил синоптик

Также он отметил, что арктическое вторжение на Русскую равнину принесет заморозки, но в столице они не ожидаются.

Ну и какое арктическое вторжение обходится без заморозков. Максимального размаха они достигнут в ночь на воскресенье. Под утро отрицательные температуры будут наблюдаться на всем севере и северо-востоке Русской равнины вплоть до Верхней Волги. До Москвы эта зона не дойдет каких-то 200-250 км пояснил Заводченков

Он уточнил, что спасет Москву от заморозков облачная погода, хотя, она же не позволит солнцу прогревать воздух.

В результате в ближайшие дни Москву ждет аномально прохладная погода - не выше +12...+13, это, по меньшей мере, на 4 градуса ниже нормы, и только в середине следующей недели в мегаполис станет возвращаться майское тепло добавил синоптик

Ранее синоптик Заводченков уже делился прогнозом погоды на 9 мая. По его словам, в этот день из-за прогнозируемых накануне дождей воздух остынет, а после праздника температура начнет вновь повышаться.