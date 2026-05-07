Заводченков рассказал о влиянии арктического вторжения на Киров Заводченков: Киров ждет резкое похолодание

Москва7 мая Вести.В Кирове в четверг, 7 мая, значительно изменится погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, арктическое вторжение продолжается. В Кирове ко Дню Победы похолодает еще сильнее.

В Кирове сегодня-завтра после вчерашних плюс 26 градусов, только плюс 15-16. Затем станет еще прохладнее. В День Победы на пике прогрева – плюс 11-12, почти на 4 градуса ниже нормы сказал Заводченков

В Москве в День Победы погода будет прохладной, добавил он.