Москва17 апр Вести.Арктическое вторжение пробивается в европейскую часть России, холодный фронт зацепит по касательной Санкт-Петербург. К выходным в Северной столице возможны осадки, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в результате температурный режим в городе ненадолго вернется в рамки климата после "мощного перегрева", зафиксированного накануне.

В субботу в городе на Неве возможны слабые осадки. В условиях небольшой облачности солнце сумеет компенсировать наступившее похолодание, и температурный режим лишь ненадолго вернется в рамки климата. Показания термометров понизятся с сегодняшних +14 до +9 в выходные. А затем в город вновь вернется потепление сказал Заводченков

Четверг, 16 апреля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала месяца, температура поднялась выше +19 градусов, отметил он.

Ранее сообщалось, что в северные широты Европейской России прорвется новый циклон, который принесет похолодание.